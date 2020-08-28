ФСБ РФ пыталась завербовать директора отеля в Луганской области, – СБУ

Сотрудники контрразведки СБУ выявили случай вербовки представителями ФСБ РФ директора отеля одного из поселков Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Донецкой и Луганской областях.

В частности, в спецслужбе установили, что во время выезда в РФ через международный пункт пропуска женщина была задержана ФСБ.

После длительного психологического давления сотрудники российской спецслужбы заставили пожилую женщину подписать обязательства по сбору и передачи им информации о клиентах отеля из числа украинских правоохранителей, военных, работников органов власти и иностранных граждан.

Представители ФСБ РФ требовали, чтобы директор гостиницы постоянно передавала им соответствующую информацию.

В итоге женщина не успела совершить никаких действий в ущерб госбезопасности Украины, поскольку вскоре факт ее вербовки был выявлен контрразведкой СБУ.

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