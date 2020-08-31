В Крыму ФСБ РФ задержала за "терроризм" четырех крымских татар

Рано утром 31 августа в Крыму российские силовики провели обыски по месту проживания крымских татар. Четверых из них задержали и увезли в управление ФСБ России в Симферополе.

Об этом сообщила в Facebook группа "Крымская солидарность".

В Нижнегорском районе в селе Разливы был задержан корреспондент "Крымской солидарности" и издания "Грани" Айдер Кадыров. Ридван Умеров и Айдер Аблякимов задержаны в Судаке и в селе Солнечная долина Судакского района, а Энвер Топчи – в поселке городского типа Советский.

"Утренние обыски у молодых крымскотатарских семей являются очередным преступлением оккупационной власти. Малолетние дети в цивилизованном мире не могут просыпаться утром от стука в дверь ... вооруженных людей только из-за того, что их родители являются журналистами и активистами", – заявила заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

Она сообщила, что представительство документирует каждый подобный случай и приобщает информацию о политически мотивированных преследованиях в перечень преступлений Российской Федерации, совершаемых на территории временно оккупированного Крымского полуострова.

Напомним, 7 июля ФСБ сообщила о "пресечении деятельности" крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир", которая считается в РФ террористической организацией. Силовики задержали троих "главарей" и четверых "рядовых активных участников".

В официальном сообщении говорится, что задержанные осуществляли "антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирного халифата", разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман".