Статистика коронавируса в Киеве на 31 августа: 277 новых случаев
По состоянию на утро 31 августа в столице было 13 370 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
За минувшие сутки заболели:
- 138 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;
- 122 мужчины в возрасте от 18 до 77 лет;
- 12 девочек от 2 до 17 лет и пять мальчиков от 8 лет до 13.
Заболели в том числе и девять медиков.
Шесть заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 208 киевлян.
В больницы столицы попали 32 пациента. Остальные заболевшие находятся на самоизоляции.
Выздоровели прошедшие сутки 20 человек. Всего болезнь преодолели 4339 киевлян.
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 63, в Дарницком – 38, в Оболонском и Соломенском – по 33 случая.
Напомним, с 31 августа в Украине обновлены карантинные зоны. Ранее Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС пересмотрела показатели по коронавирусу и обновила перечень населенных пунктов для каждой из зон адаптивного карантина. Киев находится в "оранжевой" зоне.