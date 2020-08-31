"С Трухановым будет конкурировать сложно". Комик Олег Филимонов стал кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа"

Сражаться за кресло мэра Одессы с действующим градоначальником Геннадием Трухановым, который решил баллотироваться на новый срок, будет комик Олег Филимонов.

Эту новость юморист лично сообщил журналисту Фокуса на съезде фракции "Слуга народа" в понедельник, 31 августа, признавшись, что с действующим городским головой ему "будет конкурировать сложно".

"С Трухановым будет конкурировать сложно. Куда движется город. У нас стал город выходного дня. Ибица. Но это тупиковый путь развития. Должны быть IT-хабы, развиваться легкая промышленность. Одесса должна быть туристической, должны заходить корабли, лайнер, очистить надо центр", — сказал он.

Также комик рассказал, что принять участие в гонке за кресло мэра Одессы ему предложил президент.

"Президент лично предложил пойти в мэры в начале июня. Думал долго, потому что у меня достаточно большой жизненный опыт — я родился при Сталине. И выйти из зоны комфорта мне не так легко. Мне по жизни ничего не надо, все есть — дом, машина, жена, дети, внуки", — поделился Филимонов, добавив, что предложение об участии в выборах было сделано во время обеда с женой в Офисе президента, куда его пригласил Зеленский.

Филимонов не скрывает свои планы в случае, если одержит победу на выборах.

"Первое, что надо убрать — коррупционную составляющую. Если выиграю я — выиграет Одесса", — заявил он.

При этом юморист хорошо отзывается о Труханове. Филимонов называет своего конкурента и действующего мэра Одессы крепким хозяйственником. В тоже время, по его мнению, одесситы устали от того, что развитие города зачастую описывают как заслугу Труханова, хотя развивает город действующий мэр исключительно за бюджетные средства.

"Я никогда не воровал и до сих пор не умею этого делать и надеюсь, что никогда не научусь", — заявил напоследок Филимонов, оценив свои шансы на победу в выборах как "50 на 50".

Чем известен Олег Филимонов?

Олег Филимонов — телеведущий, пародист, шоумен, комик и музыкант. Участник команды КВН "Одесские джентльмены". Ведущий телепередач "Джентльмен-шоу", "Филимонов и компания", "Камера смеха".

27 июня президент Украины Владимир Зеленский присвоил артисту театра и кино, члену команды КВН "Одесские джентльмены" Олегу Филимонову звание "Народный артист Украины". Награждение было приурочено ко Дню Конституции.