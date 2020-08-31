СБУ инсценировала убийство IT-специалиста, чтобы задержать заказчика

Сотрудники Службы безопасности предупредили в Киеве заказное убийство IT-специалиста и поймали заказчика, инсценировав преступление.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Было установлено, что житель столицы подыскивает заказного убийцу для ликвидации бизнес-партнера.

"Заказчик имел конфликт с потерпевшим по совместным сделкам в известной компании, занимавшейся криптовалютой и имевшей некоторые признаки так называемой "финансовой пирамиды", – отметили в спецслужбе.

Жизнь партнера злоумышленник оценил в 5 000 американских долларов.

Силовики провели в Голосеевском районе Киева имитацию исчезновения, а затем – "убийства" жертвы, а заказчику сообщили о совершении преступления.

Заказчика задержали в Одессе сразу после передачи "киллеру" второй части гонорара и его фотоотчета о выполнении заказа.

В рамках начатого уголовного производства злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (убийство по заказу) Уголовного кодекса. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Ранее Служба безопасности инсценировала нападение на депутата от "Слуги народа" Михаила Ананченко. Парламентарий не пострадал. В спецслужбе сообщили, что заранее получили информацию о подготовке нападения на нардепа из-за его "государственной и общественной деятельности".

В июле правоохранители заявили, что расстрел автомобиля на трассе Киев-Харьков был спецоперацией, которая помогла предотвратить заказное убийство.