"Сможем убрать позорище". Труханов пообещал убрать "Делфи" до конца недели

Городской голова Одессы Геннадий Труханов анонсировал окончание работ по устранению затонувшего танкера "Делфи" с пляжа "Дельфин" уже 3-5 сентября – если не помешают погодные условия. Об этом он сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий прошлогоднего кораблекрушения, передает УНИАН.

"Если погодные условия позволят, 3-5 сентября мы сможем убрать это позорище с пляжа," – заявил одесский градоначальник.

По словам Труханова, за последнюю неделю работы по устранению "Делфи" вышли на финишную прямую – судно поставлено на киль, выполнены необходимые подготовительные шаги.

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Также сегодня министр инфраструктуры Владислав Криклий опубликовал на своей Facebook-странице видео, посвященное ситуации с танкером. В нем, в частности, председатель Администрации морских портов Украины Руслан Сахаутдинов отчитался о проделанной работе. По словам чиновника, на работы требуется еще около семи дней, после чего с помощью плавкрана и понтона затонувшее судно доставят в безопасное место.

Ранее "Фокус" сообщал, что собственник "Делфи" намерен судиться с государством и отстаивать свое право самостоятельно убрать судно с пляжа. Он должен был сделать это еще до 1 апреля, чего, однако, так и не произошло.

Напомним, что сегодня комик Олег Филимонов был официально выдвинут кандидатом в мэры Одессы на съезде партии "Слуга народа".