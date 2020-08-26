Затонувший в Одессе танкер Delfi удалось выровнять

Затонувший у Одессы танкер "Делфи" поставили на киль почти через год после катастрофы.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

По его словам, следующий этап – визуальный осмотр корпуса, герметизация и ремонт судна.

"Благодарен за работу специалистам ООО "Краншип", которые добровольно согласились поднять танкер и работают сейчас 24/7. А также в очередной раз ООО "Бруклин-Киев" за инициативу профинансировать эти работы", – сказал Криклий.

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Одесское издание "Таймер" приводит комментарий мэра города Геннадия Труханова: "Я рад, что пока что все идет в плановом режиме. Происходит выкренивание судна на ровный киль. Если утром начали с 80% крена, то сейчас мы видим, что процентов 45. Планируем продолжить выкренивание до 30 градусов. Дальше пойдут следующие этапы работы".

Утром 26 августа танкер, ранее лежавший на боку, удалось частично перевернуть. Теперь из воды показалась вся палуба. Накануне вдоль судна сделали подкоп траншеи с использованием грейфера, расставили, подключили и испытали погружные насосы и насосы для заполнения отсеков, а также компрессоры.