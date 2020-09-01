Сытник не удивлен оценкой Конституционного суда законности его назначения

Принятие подобного решения Конституционным судом (КС) фактически было предопределено предшествующими событиями. Об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил в интервью "Радио Свобода".

"Для меня это точно не было неожиданностью, потому что мы видели как постоянно идет лоббирование этого решения", – сказал он.

При этом Сытник отметил, что впервые в истории Украины КС рассмотрел вопрос конституционности не вступившего в силу нормативного документа, а акт индивидуального действия (указ тогдашнего президента Петра Порошенко его назначении).

Он считает, на это решение КС также влияли прошлые заключения суда, в частности об отмене ответственности за незаконное обогащение. Глава НАБУ также связывает его с делом "пленок ОАСК".

Сытник утверждает, что по вопросам, касающихся НАБУ, КС принимает решения не в пользу государств.

Глава бюро также уверен, что оценка судом указа о его назначении не влечет за собой юридических последствий, а потому не означает прекращения его полномочий.

Напомним, признание судьями КС неконституционным указа пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника руководителем НАБУ стало результатом "спекулятивной кадровой практики" предшественников. Об этом говорится в сообщении Офиса президента. Там пообещали "принять к сведению решение Конституционного суда".

28 августа Конституционный суд постановил, что назначение Сытника директором НАБУ являлось незаконным, так как президент не имел таких полномочий. Указ Петра Порошенко утрачивает силу со дня принятия решения КС. В ответ НАБУ обвинило судей в политическом характере дела и отметили, что решение не означает автоматического увольнения руководителя.