Статистика коронавируса в Украине на 1 сентября: в Харьковской области всплеск заболевания
По состоянию на утро 1 сентября в Украине подтверждено 123 303 случая коронавирусной болезни. При этом 57 802 человека уже выздоровели. Сейчас болеют 62 896 человек.
За минувшие сутки зафиксировано 2088 новых случаев (ранее было 2141, 2096 и 2481 случай). Выздоровели 688 человек, умерли 48. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Всего умерли от вируса 2 605 человек.
Больше всего новых больных зафиксировали в Харьковской (262), Одесской (211), Львовской (193) и Тернопольской (189) областях.
Статистика по регионам:
- Львовская область – 14 703 заболевших (193 за сутки);
- Киев – 13 546 (176);
- Черновицкая – 10 420 (117);
- Ивано-Франковская – 9 348 (169);
- Харьковская – 9 338 (262);
- Ровенская – 9 269 (87);
- Закарпатская – 7 600 (84);
- Одесская – 7 494 (211);
- Тернопольская – 6 194 (180);
- Киевская – 5 755 (86);
- Волынская – 5 523 (82);
- Винницкая – 4 044 (51);
- Житомирская – 3 382 (80);
- Хмельницкая – 2 519 (38);
- Днепропетровская – 2 398 (49);
- Черниговская – 1 941 (47);
- Запорожская – 1 627 (31);
- Черкасская – 1 594 (21);
- Сумская – 1 532 (62);
- Донецкая – 1 448 (30);
- Николаевская – 1 284 (32);
- Кировоградская – 816 (2);
- Полтавская – 808 (19);
- Херсонская – 400 (4);
- Луганская – 320 (5).
В статистику не входят данные с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 сентября в Центр поступило 2379 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 184 031 сообщение о подозрении на COVID-19.
Ранее СМИ сообщали, что переполнение лечебных учреждений и критическая ситуация в сфере здравоохранения ожидаются к октябрю текущего года, если количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью превысит 3000 в день.
С 31 августа в Украине обновлены карантинные зоны. Ранее Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС пересмотрела показатели по коронавирусу и обновила перечень населенных пунктов для каждой из зон адаптивного карантина.