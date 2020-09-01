Ryanair станет реже летать в Украину

В системе бронирования авиакомпании-лоукостера Ryanair отсутствуют почти все рейсы в Украину. В компании пока никак не сообщили причину такого решения, передает "РБК-Украина".

С 15 по 29 сентября невозможно будет полететь в Польшу, Венгрию, Германию, Австрию и Италию.

При этом из Киева запланированы только два рейса в Пафос (Кипр) 20 и 27 сентября, несколько рейсов в Испанию (Барселона, Валенсия, Мадрид), а также в Лондон и Манчестер. Из других украинских городов, куда летает Ryanair: Львов, Харьков, Одесса и Херсон – рейсов в этот период вообще нет.

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Напомним, в июле Ryanair объявила о 16 новых направлениях между Украиной и Италией в рамках расписания на зиму 2020 года и лето 2021 года.

17 августа Ryanair заявила, что сократит общее количество рейсов на 20% в сентябре и октябре после того, как спрос на авиаперевозки ослаб в последние дни.

Лоукостер Wizz Air отменил все рейсы между Украиной и Венгрией.

Авиакомпания Lufthansa на месяц перенесла возобновление регулярных рейсов между Киевом и Мюнхеном. Она вернется на этот маршрут 2 октября, а не 7 сентября, как планировалось.

Украинская авиакомпания МАУ отменила ряд рейсов с середины сентября.

На внеочередном заседании правительства вечером 27 августа было принято решение о закрытии границы на въезд для многих категорий иностранцев. Запрет установлен с 28 августа по 28 сентября.