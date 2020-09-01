В Умани подростки напали на хасида и разбили нос

В ночь на 1 сентября в Умани произошел конфликт, во время которого местные жители в потасовке разбили нос хасиду.

Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины.

Два брацлавских хасида зашли в супермаркет АТБ, где на одного из них напали четверо подростков. Известно, что в конфликте пострадал израильтянин, который имеет вид на жительство в Украине.

Пострадавшему разбили нос, была кровь

В пресс-службе полиции Черкасской области рассказали, что сообщение об инциденте поступило на линию "102". Уголовное дело не возбуждали, поскольку пострадавший "категорически отказывается" писать заявление.

"О факте мы знаем, группа была на месте, полицейские там работали. Сейчас там находится начальник управления превентивной деятельности, приехавший в Умань с рабочим визитом. Дополнительно выясняются все обстоятельства и детали", — рассказали в ведомстве.

При этом в полиции ушли от ответа, могут ли возбудить дело без заявления пострадавшего.

"Когда будут выяснены все обстоятельства, мы обязательно официально сообщим на своих ресурсах", — добавили в пресс-службе.

Почему хасиды каждый год приезжают в Умань?

Представители одного из течений иудаизма, так наываемые брацлавские хасиды, совершают паломничество в Умань, поскольку в городе находится могила основателя этого течения — раввина Нахмана из Брацлава. Делают они это на новый год по иудейскому календарю, который в этом году он приходится на 18-20 сентября.

Паломничество в условиях карантина

Правительство запретило въезд иностранцев в Украину с 28 августа. Паломники под исключения из этого запрета не попадают.

Ожидая этого запрета, хасиды начали заранее приезжать в Украину.

В ночь на 28 августа жители Умани пытались не пустить хасидов, которые успели приехать в Украину, в район паломничества, где расположено захоронение цадика Нахмана. А потом вызвали полицию.