В Бердянске из-за больного COVID-19 ученика на онлайн-обучение отправили весь класс

В Бердянске (Запорожская область) ученик средней школы №4 заболел коронавирусом. Весь класс, в котором учится мальчик, будет получать знания дистанционно до 17 сентября.

Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба Бердянского городского совета.

"По информации городского отдела образования, сегодня, 1 сентября, от Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины поступило сообщение о том, что у одного из учеников общеобразовательной школы №4 установлено заболевание COVID-19", – говорится в сообщении.

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В школе проводят противоэпидемические мероприятия, а также определяют круг контактных лиц школьника.

Кроме того, власти Бердянска с 1 сентября запретили в городе работу дискотек, баров, ресторанов и ночных клубов, сообщает бердянская мэрия.

Отмечается, что запрещено находиться в публичных местах без масок и без документов, удостоверяющих личность. Перевозки городским транспортом разрешены только в количестве сидячих мест для пассажиров.

При этом Бердянск находится в "зеленой" зоне карантина.

По состоянию на 1 сентября в Запорожской области с начала вспышки COVID-19 инфицировано 1627 человек.

Кстати, в марте в Бердянске священнослужители провели необычный автопробег "Крестный ход", во время которого поливали улицы и проезжающие мимо машины святой водой. Так священники пытались "прогнать коронавирус".