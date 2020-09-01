В Бердянске из-за больного COVID-19 ученика на онлайн-обучение отправили весь класс
В Бердянске (Запорожская область) ученик средней школы №4 заболел коронавирусом. Весь класс, в котором учится мальчик, будет получать знания дистанционно до 17 сентября.
Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба Бердянского городского совета.
"По информации городского отдела образования, сегодня, 1 сентября, от Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины поступило сообщение о том, что у одного из учеников общеобразовательной школы №4 установлено заболевание COVID-19", – говорится в сообщении.
В школе проводят противоэпидемические мероприятия, а также определяют круг контактных лиц школьника.
Кроме того, власти Бердянска с 1 сентября запретили в городе работу дискотек, баров, ресторанов и ночных клубов, сообщает бердянская мэрия.
Отмечается, что запрещено находиться в публичных местах без масок и без документов, удостоверяющих личность. Перевозки городским транспортом разрешены только в количестве сидячих мест для пассажиров.
При этом Бердянск находится в "зеленой" зоне карантина.
По состоянию на 1 сентября в Запорожской области с начала вспышки COVID-19 инфицировано 1627 человек.
Кстати, в марте в Бердянске священнослужители провели необычный автопробег "Крестный ход", во время которого поливали улицы и проезжающие мимо машины святой водой. Так священники пытались "прогнать коронавирус".