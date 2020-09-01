Маски сорваны. Как прошло 1 сентября в Украине и чем грозит невыполнение школами санитарных правил

В 2020 году дети пошли в школу с оглядкой на пандемию коронавируса, с новыми правилами обучения и поведения в школе, однако, 1 сентября в украинских школах мало отличалось от предыдущих годов. Ни масок, ни дистанции не наблюдалось, а торжественные линейки проводились, как и раньше. Фокус понаблюдал за началом учебного года и разобрался, чем это грозит всем украинцам.

1 сентября, или праздник "первого звонка" традиционно в Украине отмечался с должным размахом: нарядные дети с букетами собирались на торжественную линейку, директор, или приглашенная "звезда" в лице местного депутата или чиновника выступала с вдохновляющей речью, и первоклассники первый раз отправлялись за парты, а те ученики, что уже это пережил ранее, просто начинали свой новый учебный год.

Как готовились к 1 сентября

В 2020 году пандемия коронавируса внесла коррективы. Заранее по школам Украины были разосланы рекомендации от МОЗ и Минобразования с новыми правилами посещения школ. И руководство школ эти правила постарались донести до родителей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября ученики пойдут в школу, несмотря на пандемию коронавируса. Однако в некоторых заведениях обучение будут проводить очно, а в других – смешанно или дистанционно.

Так, школы не будут работать только в тех городах или районах, где будет установлен красный уровень эпидемической опасности, для школьников там будут вводить двухнедельный карантин.

Оказалось, что из-за пандемии случилось "невозможное" – были отменены торжественные линейки, против которых все чаще стали выступать родители, торжественную часть свели к минимуму, а детей не стали заставлять выслушивать абсолютно им неинтересные речи и часами ждать опаздывающих чиновников, или депутатов.

Также были открыты всегда надежно запертые входы в школы, чтобы разные классы могли попадать в учебное заведение с наименьшим риском столкнуться в коридоре. По мнению некоторых родителей, хоть в коронавирусе и нет ничего хорошего, но некоторые нововведенные правила оказались столь хороши, что было бы неплохо сохранить их и после пандемии.

Фото: Виктор Таран

Также детям будут мерять температуру и на этажах, и в классах будут оборудованы "уголки чистоты" с антисептиками, салфетками и чистыми масками. Кроме этого, некоторые школы оборудовали, пока позволяет погода, классы для обучения на свежем воздухе. "У нас в школе есть внутренний дворик, в котором мы расставили парты. На улице планируем проводить уроки ИЗО, природознания и физкультуры", - рассказала Людмила Цимбал, директор столичной школы №281.

Схема передвижения учеников

"Класс", оборудованный под открытым небом/Фото: Вечерний Киев

В киевской мэрии отметили, что из специального фонда выделили 30 миллионов гривен на закупки дезифекционных средств и средства индивидуальной защиты. Об этом отрапортовал сам мэр Виталий Кличко.

Правда в комментариях под его постом пыл охладили родители и учителя, которые отметили, если средства и выделили, то далеко не до всех школ они дошли. Практика "добирать" недостачу силами родительских комитетов никуда не делась. Только теперь к обычному списку добавились антисептики, маски, мыло, бумажные полотенца и прочее. Впрочем, некоторые указали на тот факт, что безопасность детей все же остается в руках родителей. Школа должна обеспечить только безопасность учителей, чистоту помещений и минимизировать общение учеников.

В свою очередь Анна Новосад, которая занимала пост министра образования и науки с 2019 по 2020 год отметила, что из "коронавирусного фонда" Украины Минобразования не получило никаких средств. Соответственно, обеспечение безопасного учебного процесса снова ложится на местные бюджеты и бюджеты школ. Ну и родителей, которым небезразлично здоровье их детей.

Что в итоге получилось

Что в итоге выйдет из рекомендаций, спущенных свыше, в процессе учебы, неясно. Но снимки с некоторых "Первых звонков", которые прошли по всей Украине, демонстрируют, что с пониманием опасности пандемии коронавируса и освоением новых правил, все еще существуют проблемы. Так, в херсонской гимназии №20 детей "собрали во внутреннем дворе учебного заведения вопреки рекомендациям Минздрава избегать столпотворения. На видео четко видно, что присутствующие без масок, и не соблюдают дистанции. Были и торжественные речи, и часовые стояния под солнцем в толпе.

В СШ №97 им. Шкидченко в Днепре участие в торжественной линейке, которая прошла по сокращенному сценарию, приняли только ученики первых классов. Родители ждали за ограждением, где дистанцию не соблюдали. Дети также не соблюдали дистанцию, а учителя спустили маски с носа.

Фото: Наше Місто

В луцкой школе №9 от торжественной части также не отказались. И хоть родители были на отдалении, на самой "линейке" не соблюдалась дистанция, учителя и старшеклассники, которые провожали первоклассников, были без масок.

В Киеве ситуация оказалась не намного лучше. Кое-где детей все же постарались рассадить с соблюдением дистанции во время "линейки".

А в некоторых школах, как уже сообщили родители, вся торжественная часть прошла по сценарию прежних лет.

Фото: скриншот

Подобная картина наблюдалась по всей Украине. Даже после того, как дети распределились по классам, за партами они оказались по двое. А на преподавателе нет ни маски, ни защитного щитка

Мукачевский лицей №5/Фото: mukachevo.net

Что будет дальше

Насколько действенны новые правила обучения, можно будет узнать буквально через неделю. С момента заражения коронавирусом и до проявления симптомов обычно проходит 6-7 дней. Есть алгоритм действий и на этот случай. Образовательный департамент Киева опубликовал инструкцию о том, что делать администрации школы или детского сада, если у ребенка выявят признаки COVID-19.

А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что согласно решению Правительства 1 сентября этого года проходит в классической форме в целом в Украине. Однако в "красных зонах" обучение будет проходить дистанционно. "Сегодня в Украине есть возможность учиться как в традиционной форме, так и в дистанционной, экстернатной или домашней. Родители могут выбирать любую из этих форм обучения", — отметил премьер-министр. Шмыгаль добавил, что будет продолжена трансляция телевизионных уроков, чтобы дети в сельской местности могли получать знания и пройти обучение дистанционно. Отдельно премьер-министр подчеркнул, что из государственного бюджета регионам выделяется образовательная субвенция, из которой местные органы власти могут осуществлять закупку средств индивидуальной защиты, антисептиков и тому подобное.

"Если таких средств не будет хватать, Кабмин готов выделить их дополнительно или произвести перераспределение по заявлению владельцев таких учебных заведений. Владельцами заведений являются местные органы самоуправления, и они должны были обеспечить их всем необходимым. Мы это контролируем. Соответствующие комиссии выезжали в школы в течение двух предыдущих недель и будут контролировать ситуацию в дальнейшем", - сказал Денис Шмыгаль.

Также министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что из-за местных выборов, которые запланированы на 25 октября, школьников могут отправить на внеплановые каникулы. Все дело в том, что большинство избирательных комиссий будут традиционно организовывать свою работу в школах. По словам Степанова, сейчас МОЗ разрабатывает вместе с ЦИК механизм, как провести выборы комфортно и безопасно в условиях пандемии. "Если вы спрашиваете про школы, то мы уже сейчас понимаем, что необходимо делать дополнительные небольшие каникулы, чтобы в то время, когда будет заседания комиссий и подсчёт голосов, дети не учились", – заявил Степанов.

Но озабоченные безопасностью своих детей родители все-таки создали петицию об онлайн-обучении, совместно с очным. Пока там всего 92 подписи из обязательных 25 тысяч.

А пока, хоть учебный год только начался, известно, что по крайней мере одна киевская школа № 240 "Социум" закрыта на карантин из-за того, что у двух преподавателей обнаружен коронавирус. В свою очередь они контактировали с еще 21 сотрудником школы.

А в Украине зафиксирована новая внушающая цифра – 2088 заболевших коронавирусом за сутки. Всего недуг в Украине подхватили 123 303 человека.