Статистика коронавируса в Украине на 2 сентября: антирекорд – 2 495 новых случаев

По состоянию на утро 2 сентября в Украине подтверждено 125 978 случаев коронавирусной болезни. При этом 58 817 человек уже выздоровели. Сейчас болеют 64 325 человек.

За минувшие сутки зафиксировано 2 495 новых случаев (ранее было 2 088, 2 141, 2 096 и 2 481 случай). Выздоровели 1 015 человек, умерли 51. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Всего умерли от вируса 2 656 человек.

Больше всего новых больных зафиксировали в Киеве (332), Харьковской (302), Одесской (203), Львовской (204) и Тернопольской (201) областях.

Статистика по регионам:

Львовская область – 14 907 заболевших (204 за сутки);

Киев – 13 878 (332);

Черновицкая – 10 487 (67);

Харьковская – 9 640 (302);

Ивано-Франковская – 9 522 (174);

Ровенская – 9 396 (127);

Закарпатская – 7 697 (97);

Одесская – 7 697 (203);

Тернопольская – 6 395 (201);

Киевская – 5 842 (87);

Волынская – 5 589 (66);

Винницкая – 4 109 (65);

Житомирская – 3 442 (60);

Хмельницкая – 2 630 (111);

Днепропетровская – 2 454 (56);

Черниговская – 1 990 (49);

Запорожская – 1 657 (30);

Черкасская – 1 642 (48);

Сумская – 1 571 (39);

Донецкая – 1 505 (57);

Николаевская – 1 320 (36);

Полтавская – 832 (24);

Кировоградская – 826 (10);

Херсонская – 424 (24);

Луганская – 346 (26).

В статистику не входят данные с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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