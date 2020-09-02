Статистика коронавируса в Украине на 2 сентября: антирекорд – 2 495 новых случаев
По состоянию на утро 2 сентября в Украине подтверждено 125 978 случаев коронавирусной болезни. При этом 58 817 человек уже выздоровели. Сейчас болеют 64 325 человек.
За минувшие сутки зафиксировано 2 495 новых случаев (ранее было 2 088, 2 141, 2 096 и 2 481 случай). Выздоровели 1 015 человек, умерли 51. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Всего умерли от вируса 2 656 человек.
Больше всего новых больных зафиксировали в Киеве (332), Харьковской (302), Одесской (203), Львовской (204) и Тернопольской (201) областях.
Статистика по регионам:
- Львовская область – 14 907 заболевших (204 за сутки);
- Киев – 13 878 (332);
- Черновицкая – 10 487 (67);
- Харьковская – 9 640 (302);
- Ивано-Франковская – 9 522 (174);
- Ровенская – 9 396 (127);
- Закарпатская – 7 697 (97);
- Одесская – 7 697 (203);
- Тернопольская – 6 395 (201);
- Киевская – 5 842 (87);
- Волынская – 5 589 (66);
- Винницкая – 4 109 (65);
- Житомирская – 3 442 (60);
- Хмельницкая – 2 630 (111);
- Днепропетровская – 2 454 (56);
- Черниговская – 1 990 (49);
- Запорожская – 1 657 (30);
- Черкасская – 1 642 (48);
- Сумская – 1 571 (39);
- Донецкая – 1 505 (57);
- Николаевская – 1 320 (36);
- Полтавская – 832 (24);
- Кировоградская – 826 (10);
- Херсонская – 424 (24);
- Луганская – 346 (26).
В статистику не входят данные с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
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