В Киеве – новый всплеск коронавируса: 332 случая за прошедшие сутки
За минувшие сутки от коронавируса умерли пять человек. Всего он унес жизни 218 киевлян. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
В Киеве за сутки 1 сентября заболели:
- 180 женщин в возрасте от 19 до 84 лет;
- 137 мужчин от 18 до 92 лет;
- шесть девочек от 2 месяцев до 17 лет и девять мальчиков от 1 года до 15.
Заболели и 13 медиков.
Резко увеличилось и количество госпитализированных. В больницы попали 75 человек (сутки назад их было 34). Другие – на самоизоляции.
Выздоровели 68 человек. Всего коронавирус преодолели 4450 киевлян.
Больше всего новых случаев обнаружили в Дарницком районе – 59, Днепровском – 54, Деснянском – 47.
В стационарах лечатся 788 больных коронавирусом, из них 19 детей. 164 пациента – в тяжелом состоянии, 14 – под аппаратами ИВЛ. Еще 100 человек находятся в больницах с подозрением на коронавирус.
Столичные больницы, определенные для приема больных коронавирусом, заполнены на 54%.
Показатель тестирования в Киеве – 210 тестов на 100 000 человек.
Напомним, глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в Украине участились случаи госпитализации с коронавирусной инфекцией, и заявил, что если украинцы не будут соблюдать профилактические меры (носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиком), то преодолеть эпидемию не получится. В настоящее время в украинских больницах заполнено 44% койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией.
Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что вспышка заболевания коронавирусом после начала учебного года – это естественный процесс, которого нельзя избежать.