В Киеве – новый всплеск коронавируса: 332 случая за прошедшие сутки

За минувшие сутки от коронавируса умерли пять человек. Всего он унес жизни 218 киевлян. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

В Киеве за сутки 1 сентября заболели:

180 женщин в возрасте от 19 до 84 лет;

137 мужчин от 18 до 92 лет;

шесть девочек от 2 месяцев до 17 лет и девять мальчиков от 1 года до 15.

Заболели и 13 медиков.

Резко увеличилось и количество госпитализированных. В больницы попали 75 человек (сутки назад их было 34). Другие – на самоизоляции.

Выздоровели 68 человек. Всего коронавирус преодолели 4450 киевлян.

Больше всего новых случаев обнаружили в Дарницком районе – 59, Днепровском – 54, Деснянском – 47.

В стационарах лечатся 788 больных коронавирусом, из них 19 детей. 164 пациента – в тяжелом состоянии, 14 – под аппаратами ИВЛ. Еще 100 человек находятся в больницах с подозрением на коронавирус.

Столичные больницы, определенные для приема больных коронавирусом, заполнены на 54%.

Показатель тестирования в Киеве – 210 тестов на 100 000 человек.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в Украине участились случаи госпитализации с коронавирусной инфекцией, и заявил, что если украинцы не будут соблюдать профилактические меры (носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиком), то преодолеть эпидемию не получится. В настоящее время в украинских больницах заполнено 44% койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что вспышка заболевания коронавирусом после начала учебного года – это естественный процесс, которого нельзя избежать.