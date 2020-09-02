Правительство готовится перенести работу в онлайн – если ситуация с коронавирусом обострится

Правительство уже предусмотрело возможность проводить заседания дистанционно.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"К сожалению, опасность COVID-19 в Украине остается стабильно высокой. Об этом свидетельствует статистика, которую мы видим каждый день. Для обеспечения бесперебойной работы Кабинета министров я считаю необходимым принять постановление о возможности проведения заседаний правительства в режиме онлайн", – заявил во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль.

В тоже время он выразил надежду, что "у нас не будет необходимости пользоваться этим".

"Юридически это возможно… Надеюсь, у нас не будет необходимости пользоваться этим, но должен быть альтернативный план для работы правительства в условиях увеличения угроз по заболеваемости ковидом", – отметил премьер.

В тоже время министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале отметил, что этим решением правительство лишь расширяет норму, которая уже была введена с 13 марта.

"Мы расширяем эту норму регламента, что позволит нам вообще проводить заседания в онлайне, а также перевести в такой режим работы правительственные комитеты, которые являются постоянно действующими органами для согласования проектов нормативно-правовых документов, которые выносятся на заседание правительства", – отметил он.

По его словам, теперь регламент дополнен нормой о возможности проведения и онлайн-заседаний.

"С целью реализации указанной регламентной нормы возникла необходимость урегулировать процедурные вопросы, связанные с организацией проведения таких заседаний", – уточнил Немчинов.

Напомним, ранее Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31октября.

Почему это актуально?

По данным на среду, 2 сентября, в столице уже 13 878 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки наблюдается рост числа заболевших – 332 человека. За минувшие сутки от коронавируса умерли пять человек. Всего он унес жизни 218 киевлян.