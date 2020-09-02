Путин пообещал дать воду в аннексированный Крым

Президент России Владимир Путин пообещал решить проблему водоснабжения Севастополя. Правительству будет дано поручение проработать финансирование такого проекта.

Об этом заявил Путин на встрече с "врио губернатора Севастополя" Михаилом Развожаевым, пишет Интерфакс.

В ходе встречи ставленник Кремля в аннексированный Крыму доложил, что в базовом Чернореченском водохранилище из-за засухи снижается уровень воды. По его словам, если будет мало осадков, то в следующем году положение станет "очень тяжелым". Проблему могла бы решить переброска части воды из реки Коккозка (такой проект прорабатывался еще во времена СССР).

Отмечается, что российскому бюджету такой проект обойдется в 3,8 миллиарда рублей (около 1, 5 млрд грн). Еще 3,6 миллиарда нужно потратить на капитальный ремонт сетей водоснабжения. Таким образом, всего проект будет стоить 7,4 миллиарда рублей (около 3 млрд грн).

Ранее сообщалось, что неравномерные и незначительные осадки в Крыму привели к тому, что в местных водохранилищах к началу лета скопилось значительно меньше воды, чем в предыдущие годы.

Из-за сильнейшей за 150 лет засухи в Крыму полностью пересохли верховья Белогорского водохранилища.