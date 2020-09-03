Статистика коронавируса в Украине на 2 сентября: за сутки умерли 54 человека
По состоянию на утро 2 сентября в Украине подтверждено 128 228 случаев коронавирусной болезни. При этом 59 676 человек уже выздоровели. Сейчас болеют 66 701 человек.
За минувшие сутки зафиксировано 2 430 новых случаев (ранее было 2 495, 2 088, 2 141, 2 096 и 2 481 случай). Выздоровели 859 человек, умерли 54. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Всего умерли от вируса 2 710 человек.
Больше всего новых больных зафиксировали в Харьковской (301), Львовской (209), Тернопольской (242) областях и Киеве (280).
Статистика по регионам:
- Львовская область – 15 116 заболевших (209 за сутки);
- Киев – 14 158 (280);
- Черновицкая – 10 624 (67);
- Харьковская – 9 941 (301);
- Ивано-Франковская – 9 685 (163);
- Ровенская – 9 476 (80);
- Одесская – 7 813 (116);
- Закарпатская – 7 788 (91);
- Тернопольская – 6 637 (242);
- Киевская – 5 931 (89);
- Волынская – 5 662 (73);
- Винницкая – 4 194 (85);
- Житомирская – 3 471 (29);
- Хмельницкая – 2 740 (110);
- Днепропетровская – 2 518 (64);
- Черниговская – 2 050 (60);
- Запорожская – 1 708 (51);
- Черкасская – 1 670 (28);
- Сумская – 1 629 (58);
- Донецкая – 1 549 (44);
- Николаевская – 1 372 (52);
- Полтавская – 855 (23);
- Кировоградская – 833 (7);
- Херсонская – 435 (11);
- Луганская – 373 (27).
В статистику не входят данные с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
Глава Минздрава Максим Степанов на брифинге сообщил, что в Украине участились случаи госпитализации с коронавирусной инфекцией, и заявил, что если украинцы не будут соблюдать профилактические меры (носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиком), то преодолеть эпидемию не получится.
С 31 августа в Украине обновлены карантинные зоны. Ранее Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС пересмотрела показатели по коронавирусу и обновила перечень населенных пунктов для каждой из зон адаптивного карантина.
В Бердянске (Запорожская область) ученик средней школы №4 заболел коронавирусом. Весь класс, в котором учится мальчик, будет получать знания дистанционно до 17 сентября.