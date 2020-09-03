Статистика коронавируса в Украине на 2 сентября: за сутки умерли 54 человека

В Харьковской области сохраняется очень высокий прирост заболевших – 301 человек (сутками ранее было 302). Всего от COVID-19 в стране умерли 2 710 человек.

По состоянию на утро 2 сентября в Украине подтверждено 128 228 случаев коронавирусной болезни. При этом 59 676 человек уже выздоровели. Сейчас болеют 66 701 человек.

За минувшие сутки зафиксировано 2 430 новых случаев (ранее было 2 495, 2 088, 2 141, 2 096 и 2 481 случай). Выздоровели 859 человек, умерли 54. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Всего умерли от вируса 2 710 человек.

Больше всего новых больных зафиксировали в Харьковской (301), Львовской (209), Тернопольской (242) областях и Киеве (280).

Статистика по регионам:

Львовская область – 15 116 заболевших (209 за сутки);

Киев – 14 158 (280);

Черновицкая – 10 624 (67);

Харьковская – 9 941 (301);

Ивано-Франковская – 9 685 (163);

Ровенская – 9 476 (80);

Одесская – 7 813 (116);

Закарпатская – 7 788 (91);

Тернопольская – 6 637 (242);

Киевская – 5 931 (89);

Волынская – 5 662 (73);

Винницкая – 4 194 (85);

Житомирская – 3 471 (29);

Хмельницкая – 2 740 (110);

Днепропетровская – 2 518 (64);

Черниговская – 2 050 (60);

Запорожская – 1 708 (51);

Черкасская – 1 670 (28);

Сумская – 1 629 (58);

Донецкая – 1 549 (44);

Николаевская – 1 372 (52);

Полтавская – 855 (23);

Кировоградская – 833 (7);

Херсонская – 435 (11);

Луганская – 373 (27).

В статистику не входят данные с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Глава Минздрава Максим Степанов на брифинге сообщил, что в Украине участились случаи госпитализации с коронавирусной инфекцией, и заявил, что если украинцы не будут соблюдать профилактические меры (носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиком), то преодолеть эпидемию не получится.

С 31 августа в Украине обновлены карантинные зоны. Ранее Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС пересмотрела показатели по коронавирусу и обновила перечень населенных пунктов для каждой из зон адаптивного карантина.

В Бердянске (Запорожская область) ученик средней школы №4 заболел коронавирусом. Весь класс, в котором учится мальчик, будет получать знания дистанционно до 17 сентября.