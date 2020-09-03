Под Белой Церковью фура на скорости протаранила патрульную машину, есть пострадавшие

В Киевской области на трассе М-05 "Киев – Одесса" водитель фуры протаранил патрульную машину, припаркованную на обочине дороги.

Об этом сообщило МВД Украины на своей странице в Facebook.

"Сегодня днем водитель фуры "не заметил" на обочине трассы патрульную машину. Влетел в нее с бешеной скоростью. Именно в это время двое патрульных Алина и Павел находились в машине. Для сообразительных комментаторов сразу скажем – патрульные стояли с включенным спецсигналом и с соблюдением ПДД", – написали в МВД.

Фото: Facebook / Patrolpolicebc

Сообщается, что в результате аварии правоохранители получили травмы и были госпитализированы: "Павел, когда его извлекли из искореженного авто, оказалось, что у него повреждена спина. <...> Алина долго объясняла врачам, что ей нельзя повредить форму – так как скоро возвращаться на службу".

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Фото: Facebook / Patrolpolicebc

Как отметили на Facebook-странице полиции Белой Церкви, белоцерковские патрульные пострадали при исполнении служебных обязанностей.

"Инспекторы из отделения безопасности дорожного движения остановили на обочине водителя грузовика MAN за нарушение ПДД. Патрульные припарковались позади с включенными проблесковыми маячками", – написали в местной полиции.

Фото: Facebook / Patrolpolicebc

"Когда полицейские общались с остановленным водителем, той же дорогой двигалось еще одно грузовое авто Mercedes-Benz, водитель которого не заметил автомобилей, стоявших на обочине. Сначала он въехал в служебный автомобиль, а затем – столкнулся с грузовиком", – уточнили в отделе коммуникаций белоцерковской полиции.

По факту аварии ведется следствие. Следователи выяснят все детали происшествия.

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