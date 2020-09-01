Девушки зачислены в ряды слушателей академии и после выздоровления смогут продолжить обучение.

Курсантки военной медицинской академии, двум из которым пришлось ампутировать ноги, получили погоны младших лейтенантов.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что сегодня, в День знаний, полковник медицинской службы Андрей Галушка вместе со своим коллегой Валерием Савицким вручили погоны младших лейтенантов медицинской службы и удостоверения офицеров слушателям Украинской военно-медицинской академии, которые недавно получили тяжелые травмы в ДТП.

Девушки зачислены в ряды слушателей академии и после выздоровления смогут продолжить обучение, став в будущем военными врачами.

"Поздравляю Вас с присвоением первого офицерского звания. Желаю Вам скорейшего выздоровления и после прохождения реабилитации ждем вас в строю", – отметил Андрей Галушка.

Отметим, 25 августа водитель Toyota Prius сбил трех студенток военного колледжа на ул. Зоологической в Киеве. В итоге двум курсанткам ампутировали ноги. Наезд на трех киевских курсанток совершил 46-летний пьяный майор Владимир Холодный. Его трудоустроили по рекомендации как военнослужащего, который был в АТО.