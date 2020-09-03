Все "да" и "нет". Появился полный перечень запретов и ограничений для хасидов в Умани

Перечень довольно широк: от запрета проведения массовых мероприятий до введения КПП и установления границ района паломничества.

Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрела вопрос о массовом паломничестве в Умань для празднования Рош Ха-Шана (Нового года) и определила полный перечень запретов и ограничений, которые должны соблюдать хасиды в условиях карантина. Их действие продлится неделю – с 15 по 21 сентября.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

"На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по поручению Премьер-министра Украины рассмотрели вопрос о массовом паломничестве брацлавских хасидов в город Умань Черкасской области для празднования Рош Ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю)", — написал он.

Комиссия решила запретить:

проведение массовых культурных мероприятий, в т.ч. религиозных и культурных, с участием более одного человека на 10 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), где проводится мероприятие; деятельность заведений общественного питания с организацией досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.) и работу после 24.00 и до 7 часов субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания без организации досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос; проведение концертов, дискотек, работу развлекательных заведений (ночных клубов); стихийную торговлю, торговлю непродовольственными товарами непосредственно в залах магазинов, кроме торговли через окно; посещение соискателями образования учебных заведений, расположенных в районе проведения паломничества.

Оперативный штаб, границы и КПП

Принято решение установить пределы района проведения паломничества.

Район проведения паломничества решено ограничить для посетителей путем установления соответствующих карантинных контрольно-пропускных пунктов с целью соблюдения ограничений, действующих в части возможности пребывания определенного количества людей на определенной площади.

Будет создан и оперативный штаб по безопасному проведению празднования Рош Га-Шана в Умани с привлечением правоохранительных органов, медицинских служб, органов местного самоуправления, представителей Федерации еврейских общин Украины и общественных организаций, обеспечить проведение его ежедневных заседаний для решения оперативных вопросов.

Напомним, правительство запретило въезд иностранцев в Украину с 28 августа. Паломники под исключения из этого запрета не попадают.

Ожидая этого запрета, хасиды начали заранее приезжать в Украину.

В ночь на 28 августа жители Умани пытались не пустить хасидов, которые успели приехать в Украину, в район паломничества, где расположено захоронение цадика Нахмана. А потом вызвали полицию.

Почему хасиды каждый год приезжают в Умань?

Представители одного из течений иудаизма, так наываемые брацлавские хасиды, совершают паломничество в Умань, поскольку в городе находится могила основателя этого течения — раввина Нахмана из Брацлава. Делают они это на новый год по иудейскому календарю, который в этом году он приходится на 18-20 сентября.

Напомним, в ночь на 1 сентября в Умани произошел конфликт, во время которого местные подростки вчетвером напали на хасида, который зашел с другом зашел в АТБ.