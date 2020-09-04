Минобразования нужны 3 млрд грн на санитайзеры и средства индивидуальной защиты

МОН направило Минфину запрос на выделение 3 млрд грн для закупки средств дезинфекции и индивидуальной защиты для образовательных учреждений. По словам и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета, такая возможность появилась в связи с тем, что средства коронавирусного фонда использованы всего на 32%, поэтому часть средств можно перераспределить на образование.

"Министерство финансов нам отказало в финансировании старых секвестрированных программ. Мы подготовили новый запрос чисто на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты в размере 3 млрд грн. Надеемся, что мы на следующей неделе проведем эти изменения", – сказал он в эфире программы "Право на власть".

Напомним, в Бердянске (Запорожская область) ученик средней школы №4 заболел коронавирусом. Весь класс, в котором учится мальчик, будет получать знания дистанционно до 17 сентября.

В Киеве закрыли на карантин школу из-за выявления коронавируса у двух педагогов.