73-летняя киевлянка обнаружила у себя на балконе склад боеприпасов

73-летняя киевлянка, убирая на балконе своей квартиры в доме на улице Милютенко, обнаружила целый склад боеприпасов. Пенсионерка позвонила в полицию, а прибывшие сотрудники обнаружили предметы, похожие на гранаты и патроны.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева в Facebook.

"На линию 102 позвонила жительница дома на улице Милютенко. Пожилая женщина решила убрать на балконе и обнаружила лишние вещи", – говорится в сообщении.

Пенсионерка предположила, что найденные предметы могут принадлежать мужчине, который арендовал у нее комнату и помогал по хозяйству.

"Патрульные, прибывшие на вызов, обнаружили в доме 73-летней женщины предметы, похожие на гранаты и патроны. Заявительница предположила, что там их мог оставить знакомый, который помогал в домашних делах и снимал у нее комнату", – говорится в сообщении столичной полиции.

Патрульные вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу Деснянского района столицы. До приезда специалистов полицейские охраняли место происшествия для безопасности граждан.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержании группу преступников в Киеве, которые наладили ремонт устаревшего оружия и занимались его сбытом.