У Филарета обнаружили коронавирус. Патриарха срочно госпитализировали

У главы Киевского патриархата Филарета (Денисенко) диагностирован норонавирус Covid-19. Его срочно госпитализировали.

Об этом сегодня, 4 сентября, сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук на своем Telegram-канале.

"У Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета диагностирован Covid-19. Святейшего госпитализировали", – написал Мосийчук.

Скриншот: Telegram / Ігор Мосійчук

"Верим, что несмотря на свой почтенный возраст наш Патриарх преодолеет недуг и продолжит свое служение Богу и Украине! Молим Господа нашего Иисуса Христа за благополучное выздоровление нашего Патриарха! Пусть Бог благословляет и исцеляет всех больных! Спаси Господи!", – сказал экс-нардеп.

Напомним, в марте Филарет заявил, что одной из причин распространения коронавируса является "греховность человечества", а в частности – однополые браки. На днях патриарх заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний "ждет его смерти", чтобы занять его резиденцию в Киеве.