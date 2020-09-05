Статистика коронавируса в Украине на 5 сентября: очередной антирекорд – 2 836 заболевших

По состоянию на утро 5 сентября в Украине выявлено 2 836 заболевших за сутки коронавирусом, при этом 1 036 человек выздоровели, 50 ранее заболевших скончались.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Количество инфицированных с начала эпидемии составило на утро субботы 133 787 человек, всего умерли 2 811 человек, выздоровели – 61 649 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 69 327 человек, что на 1 750 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (380), Тернопольской (226), Одесской (222), Львовской (195) областях, а также в Киеве (315).

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 110 подозрений на заболевание COVID-19.

Статистика по регионам:

– Львовская область – 15 507 заболевших (195 за сутки);

– Киев – 14 792 (315);

– Черновицкая – 10 958 (172);

– Харьковская – 10 692 (380);

– Ивано-Франковская – 10 011 (166);

– Ровенская – 9634 (99);

– Одесская – 8260 (222);

– Закарпатская – 7988 (100);

– Тернопольская – 7067 (226);

– Киевская – 6105 (88);

– Волынская – 5791 (68);

– Винницкая – 4324 (55);

– Житомирская – 3622 (72);

– Хмельницкая – 2979 (131);

– Днепропетровская – 2625 (55);

– Черниговская – 2230 (80);

– Черкасская – 1849 (93);

– Запорожская – 1848 (80);

– Сумская – 1769 (89);

– Донецкая – 1591 (15);

– Николаевская – 1504 (58);

– Полтавская – 916 (30);

– Кировоградская – 846 (5);

– Херсонская – 464 (20);

– Луганская – 415 (22).

В сводке нет данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.

Отметим, по состоянию на утро 4 сентября в Украине был подтвержден 130 951 случай коронавирусной болезни. За сутки было зафиксировано 2 723 новых случая.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 7 сентября.