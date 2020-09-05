Природная аномалия: в Бердянске второй раз за год расцвели яблони

В городе-курорте Бердянск (Запорожская область) второй раз за год расцвели яблони.

Об этом пишет ресурс "Про Бердянск".

Фотографии цветущего дерева 4 сентября сделала директор подросткового клуба "Современник" Татьяна Смолянинова.

Садоводы говорят, что такая аномалия встречается довольно часто именно на юге страны. Запорожские экологи отмечают, что уже не первый год осенью приходится видеть, как повторно расцветают каштаны и другие деревья.

Такую аномалию связывают с плохой экологией и со стрессом у растений. А к стрессу могут привести как недостаточный уход за деревом, так и природные факторы: нападение вредителей летом, резкий перепад температур, затянувшийся теплый сезон.

Отметим, в январе в Украине из-за теплой погоды начали цвести растения. Так, под Киевом, в Вышгороде цвели подснежники, а в Никополе Днепропетровской области – одуванчики. А в Одессе в районе Черемушек в январе зацвели подснежники. Обычно эти цветы цветут весной – в марте или апреле, а в теплых странах – в декабре и январе.

В 2018 году в конце августа в Киеве второй раз за год расцвели каштаны.