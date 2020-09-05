У больного COVID-19 Филарета диагностировали воспаление легких

Состояние здоровья почетного патриарха Филарета, у которого накануне выявили коронавирус, удовлетворительное. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

"Состояние здоровья патриарха Филарета удовлетворительное. Диагностировано воспаление легких. Просим обратить к милостивому Господу свои искренние молитвы за здоровье и скорейшее выздоровление Его Святейшества", – говорится в сообщении.

Напомним, 4 сентября у Филарета диагностировали COVID-19. Его срочно госпитализировали.

Ранее Филарет заявлял, что одной из причин распространения коронавируса являются однополые браки. По его мнению, пандемия COVID-19 – это кара Божья за грехи человечества. "Причина коронавируса – это греховность человечества. Открыто не защищают добро, а защищают зло. Зло распространяется. Я имею в виду, прежде всего, однополые браки", – сказал Филарет.