Статистика коронавируса в Украине на 6 сентября: 2 107 заболевших за сутки
По состоянию на утро 6 сентября в Украине выявлено 2 107 заболевших за сутки коронавирусом, при этом 578 человек выздоровели, 35 ранее заболевших скончались.
Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Количество инфицированных с начала эпидемии составило на утро воскресенья 135 894 человек, всего умерли 2 846 человек, выздоровели – 62 227 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 70 821 человек, что на 1 494 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (240), Львовской области (188), Ивано-Франковской области (176).
Статистика по регионам:
– Львовская область – 15 695 заболевших (188 за сутки);
– Киев – 15 032 (240);
– Черновицкая – 11 109 (151);
– Харьковская – 10 833 (141);
– Ивано-Франковская – 10 187 (176);
– Ровенская – 9 660 (26);
– Одесская – 8 380 (120);
– Закарпатская – 8 049 (61);
– Тернопольская – 7 225 (158);
– Киевская – 6 192 (87);
– Волынская – 5 828 (37);
– Винницкая – 4 375 (51);
– Житомирская – 3 678 (56);
– Хмельницкая – 3 100 (121);
– Днепропетровская – 2 697 (72);
– Черниговская – 2 286 (56);
– Черкасская – 1 894 (45);
– Запорожская – 1 882 (34);
– Сумская – 1 858 (89);
– Донецкая – 1 627 (36);
– Николаевская – 1 581 (77);
– Полтавская – 945 (29);
– Кировоградская – 854 (8);
– Херсонская – 496 (32);
– Луганская – 431 (16).
В сводке нет данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.
Напомним, по состоянию на утро 5 сентября в Украине выявлено 2 836 заболевших за сутки коронавирусом, при этом 1 036 человек выздоровели, 50 ранее заболевших скончались.
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 7 сентябр