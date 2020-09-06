В МОЗ показали новый алгоритм действий при подозрении на COVID-19

Министерство охраны здоровья Украины презентовало новый алгоритм действий для врачей и пациентов при подозрении на COVID-19. Об этом пресс-служба ведомства написала в своем Facebook.

Согласно новому алгоритму, при подозрении на коронавирус порядок действий следующий:

Пациент обращается по телефону к своему семейному врачу. В случае, если у пациента нет семейного врача, ему необходимо подписать декларацию или обратиться в областную горячую линию по вопросам коронавируса. Семейный врач консультирует пациента по телефону и после оценки состояния в случае необходимости выезжает к ниму, либо принимает решение о госпитализации. К пациенту выезжает бригада для сбора анализов. Анализы передаются в лабораторию. В случае подтверждения диагноза пациенту предоставляют помощь в амбулаторно-поликлинических условиях. С момента обращения к семейному врачу пациенту следует самоизолироваться.

Пользователи Facebook не особо позитивно оценили новый алгоритм и практически не верят, что так будет происходить в реальности, а также делятся своими впечатлениями.

Прогнозы инфекционистов по поводу второй волны коронавируса в Украине не очень радужные. Так, например, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-инфекционист Андрей Александрин считает, что уже к концу месяца украинские школы закроются, а в ноябре ситуация с коронавирусом в Украине будет такой же, как была в самые тяжелые дни в Италии.