Труханов рассказал, куда отбуксируют танкер Delfi после подъема

Возле Одессы продолжаются работы по подъему затонувшего танкера Delfi, который намерены отбуксировать в Черноморск.

Об этом написал в Facebook мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Мы перешли к финальному этапу операции по подъему Delfi. В данный момент заканчивается откачка воды из танкера. После того, как судно сбалансируют, его с помощью баржи и буксира отбуксируют в Черноморск", – написал Труханов.

Одесский градоначальник уверен, что работы по подъему танкера нужно было организовать раньше.

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"Не сомневаюсь в том, что все эти работы можно (и нужно!) было организовать гораздо раньше и не затягивать процесс. Поэтому очень рад, что вопросом занимаются специалисты, а не политические деятели", – написал он.

Как сообщает Telegram-канал Легитимный, чтобы убрать танкер с пляжа "принята рабочая дата до 20 сентября, приблизительно сейчас рассматривают лучшую дату 12 сентября".

Как поясняет источник, Офис президента полностью курирует процесс поднятия танкера, а Владимир Зеленский должен успеть приехать презентовать одесскую команду "Слуг Народа", которые идут на местные выборы под "зелеными флагами".

Отметим, в конце августа Труханов анонсировал окончание работ по устранению затонувшего танкера с пляжа "Дельфин" уже 3-5 сентября, если не помешают погодные условия.

Ранее капитана затонувшего у танкера приговорили к году ограничения свободы.

Собственник "Делфи" намерен судиться с государством и отстаивать свое право самостоятельно убрать судно с пляжа.