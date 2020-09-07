За водоснабжение Крыма отвечает не только Россия, но и Украина, – ООН

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение чистой питьевой водой жителей Крыма лежит как на России, так и на Украине. Об этом сообщило РИА "Новости".

"Россия несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде для населения Крыма. Но мы отмечаем, что в соответствии с международным законодательством в области прав человека, Украина обязана поддерживать реализацию экономических, социальных и культурных прав и постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории", – сказала Тросселл. При этом она напомнила, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека выступает за территориальную целостность Украины.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, но прекратила ее подачу после захвата полуострова в 2014 году.

Неравномерные и незначительные осадки в Крыму привели к тому, что в местных водохранилищах к началу лета скопилось значительно меньше воды, чем в предыдущие годы. За последний месяц на полуострове пересохли реки Альма, Черная, Бельбек и Тонас. В водохранилищах, питающих Симферополь, осталось около 20% запасов воды.

Президент России Владимир Путин пообещал решить проблему водоснабжения Севастополя. Правительству будет дано поручение проработать финансирование такого проекта.

В Украине не исключают начало поставок пресной воды с материковой части в Крым, если на полуострове начнется гуманитарная катастрофа. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль