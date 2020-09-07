Для больных COVID-19 нужно еще подготовить 15 тысяч коек, – Степанов

В Украине увеличивается количество госпитализированных из-за инфицирования коронавирусом. В связи в этим необходимо готовить дополнительные койки для больных.

Такое мнение выразил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

По словам министра, в некоторых регионах заполненность коек составляет около 60-65%.

"Также, я думаю, что Минздрав в ближайшее время выдаст поручение. Кроме тех 35 тысяч коек, которые у нас есть, в связи с ростом количества больных, мы считаем, что надо начать готовить еще в определенном количестве кровати для больных, в зависимости от региона. Я думаю надо подготовить еще порядка 15 тысяч коек", – заявил он.

Ранее Степанов заявил, что если украинцы не будут соблюдать профилактические меры (носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиком), то преодолеть эпидемию не получится. Он также заявил, что увеличение случаев инфицирования COVID-19 не связано с увеличением количества проводимых тестов.

За прошедшие сутки в Украине COVID-19 выявили у 2174 пациентов. За все время эпидемии коронавируса в стране зарегистрировали 138 068 заболевших, 62 066 выздоровевших и 2877 умерших.