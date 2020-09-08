Геращенко предложил провести референдум по вопросу легализации проституции

При этом Геращенко уверен, что правильной процедуре проведения референдума лучше учиться на более простых вопросах — как например, легализация проституции.

"Вот кстати говоря, я бы использовал механизм референдума для решения таких вопросов", — сказал Геращенко в эфире одного из телеканалов.

"По проституции. Общество пока к этому не готово. Потому что наше общество хочет, чтобы было как в Германии, но в Германии, например, или в Голландии — там есть легализация проституции. В Германии профсоюз порядка 50 тыс. проституток и мужчин, и женщин, и так далее, и там у них есть и лицензии, медицинский осмотр и так далее. Но когда-нибудь мы тоже к этому придем", — прокомментировал замминистра.

Отметим, накануне глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выступил против легализации короткоствольного оружия, медицинской марихуаны и проституции – по его словам, украинское общество к этому не готово.

Напомним, в интервью незадолго до второго тура президентских выборов Владимир Зеленский заявлял, что он поддерживает легализацию медицинской марихуаны “в капельках”, в целом выступив за создание “украинских Лас-Вегасов”.

Позднее, в сентябре 2019 года, глава МВД Арсен Аваков заявлял, что для легализации медицинской марихуаны нет ни законодательного обеспечения, ни процедуры, добавив, что при дальнейших обсуждениях этого вопроса он будет “против”.