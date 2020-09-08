В Умани развернут госпиталь для больных COVID-19 хасидов

В Умани развернут инфекционный госпиталь для паломников-хасидов, которые заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпотребслужбы в Черкасской области.

Кроме того, для контактных с зараженными коронавирусом лиц откроют изолятор.

На встрече со специалистами Госпотребслужбы Черкасской президент Международного благотворительного фонда им. Раби Нахмана Натан Бен-Нун, исполнительный директор Саги Браверман и юрист фонда Ирина Рибницкая обсудили вопросы соблюдения паломниками противоэпидемических мероприятий на могильном комплексе цадика Нахмана, в синагогах и специализированных учреждениях.

По состоянию на 8 сентября, в Умани COVID-19 заболели 6 хасидов. У них всех легкая форма течения болезни, их разместят в одном из специально отведенных местных отелей.

Напомним, правительство запретило въезд иностранцев в Украину с 28 августа. Паломники под исключения из этого запрета не попадают.

Ожидая этого запрета, хасиды начали заранее приезжать в Украину.

В ночь на 28 августа жители Умани пытались не пустить хасидов, которые успели приехать в Украину, в район паломничества, где расположено захоронение цадика Нахмана. А потом вызвали полицию.