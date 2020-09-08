Прокуратура установила, с кем был Балух накануне нападения
Правоохранители установили лиц, с которыми бывший политзаключенный Владимир Балух общался накануне нападения.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Со свидетелями проводятся следственные действия. Также нашли сумку с личными вещами Балуха.
В ведомстве сообщили, что досудебное следствие продолжается. Прокуратура заявила, что держит на контроле расследование уголовного производства.
Напомним, первоначально о том, что избит Владимир Балух написал еще один бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов, отметив, что у пострадавшего сломана рука и ключица.
Балуха привезли в больницу из киевского парка культуры и отдыха "Гидропарк". У него исчезли телефон и банковская карта. У экс-политзаключенного черепно-мозговая травма, его перевели в реанимацию.