Житель Полтавщины подхватил лихорадку Западного Нила

Жителю Зеньковского района Полтавской области поставили диагноз "лихорадка Западного Нила". Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.

"По информации ГУ "Полтавский ОЛЦ Минздрава Украины", жителю Зеньковского района Полтавской области установлен диагноз "лихорадка Западного Нила", – сказано в сообщении.

у заболевшего повысилась температура тела до 39, появились слабость, ломота в мышцах. Больной был осмотрен семейным врачом и госпитализирован.

Отмечается, что на 27 августа 2020 года Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщает о 122 случаях заражения, десять человек умерли: Греция (54, в том числе восемь смертей), Испания (44, в том числе две смерти), Италия (22) и Румыния (две). В Испании (провинция Севилья) продолжается вспышка этой болезни.

В Украине существуют энзоотические территории для лихорадки Западного Нила. Вакцины для профилактики лихорадки Западного Нила не существует. ЦОЗ отмечает, что инфицированный человек не заразен.

Напомним, в Германии за короткое время погибли тысячи синих синиц, природоохранные группы и ученые начали расследование.