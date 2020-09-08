В Крыму военные из РФ перекрыли реку и перекачивают воду в Симферополь

В Крыму подразделение Трубопроводных войск Российской Федерации занимается перекачкой воды из водохранилища под Белогорском в водохранилище Симферополя.

В частности, военные перекрыли земляной плотиной реку Биюк-Карасу ниже Белогорского водохранилища, в результате чего образовался пруд, сообщает "Крым.Реалии".

"Из образовавшегося пруда военные начали качать воду на нужды Симферополя", – сообщает издание.

Фото: Krymr.com

Как отмечает корреспондент "Радио Свободы", на месте проведения работ военные разбили палаточный городок, задействовано много техники.

"Специальные автомобили, оснащенные насосами, качают воду в смонтированные трубопроводы", – сообщает "Свобода", публикуя фото с места событий.

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Фото: Krymr.com

Как отмечает издание, вода из Белогорского водохранилища через Биюк-Карасу обеспечивала водоснабжение не только Феодосии и Судака, но и лежащих в русле реки сел: "Река Биюк-Карасу ниже земляной дамбы, насыпанной военными, осталась без воды".

"Теперь все ресурсы Белогорского и Тайганского водохранилищ направлены на обеспечение водой Симферополя. Вся эта ситуация грозит большими бедами, а власти нам снова говорят, что надо потерпеть", – цитирует издание местного активиста, который пожелал остаться неизвестным.

Ранее стало известно, что на части территории Крыма воду подают по графику в связи с тем, что Крымские водохранилища почти пустые.

Как сообщило на днях российское агентство РИА "Новости", официальный представитель ООН Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение жителей Крыма водой лежит как на России, так и на Украине. В ответ первый замглавы Министерства иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что российские СМИ солгали, перекрутив слова Тросселл.