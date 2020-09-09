Суд арестовал 65 российских самолетов, которые летали в оккупированный Крым

Херсонский городской суд арестовал 65 самолетов некоторых российских авиакомпаний – нарушителей порядка въезда и выезда из аннексированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры АР Крым.

"Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым, ГУ СБУ в АР Крым (с дислокацией в городе Херсон) расследует уголовное производство по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 и ч. 1 ст. 111 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным Крымом. Официально прекращена работа всех аэропортов аннексированного полуострова.

Сообщается, что несмотря на это, установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым, нарушая международные правила полетов и законы Украины.

Ранее сообщалось, что пограничники РФ начали штрафовать крымчан за попытку пересечь админграницу по украинскому паспорту.

Генеральная ассамблея ООН на 75-й сессии рассмотрит ситуации на аннексированном полуострове Крым и оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей.