Верховный суд приостановил взыскание $350 млн с Приватбанка в пользу братьев Суркисов

Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда открыл производство жалобе Кабинета министров на постановление Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года, решение Апелляционного суда города Киева от 20 апреля 2017 года и постановление Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года (все эти решения судов связаны с тяжбой Приватбанка против его бывших владельцев и связанных лиц).

Одновременно удовлетворено ходатайство Приватбанка и остановлено исполнение постановления Печерского районного суда от 9 февраля 2017 года. Для исполнения этого постановления тот же Печерский суд 2 сентября определил соответствующий порядок. В результате $347 млн Приватбанк должен был незамедлительно отправить в пользу офшорных компаний Суркисов. Исполнение этого решения остановлено до окончания кассационного производства по делу.

Принимая такое решение, Верховный суд признал обоснованность опасения банка, что в случае принятия окончательного решения в его пользу, вернуть перечисленные деньги будет "затруднительно".

Суд подчеркнул, что принимая решение о приостановке исполнения, он не оценивает обоснованность поданной кассационной жалобы, а лишь обеспечивает баланс интересов сторон.

Напомним, Министерство юстиции подало жалобу на судью Печерского районного суда Киева Сергея Вовка в Высший совет правосудия из-за решения о взыскании около 10 млрд грн из Приватбанка в пользу братьев Суркисов без рассмотрения дела по существу.

25 июля стало известно, что Приватбанк подал еще один иск в американский суд штата Делавэр, в котором требует возместить ему сотни миллионов долларов. Представители Приватбанка в суде, заявили, что его бывшие владельцы отмыли в США почти $800 млн.