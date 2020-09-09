СБУ в Киеве поймала одного из руководителей "ИГИЛ"

Правоохранители задержали в Киеве одного из руководителей "Исламского государства" и арестовали его на 40 суток. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Задержанный – выходец из постсоветской страны и входит в руководящее звено "ИГ". Террорист был заместителем чеченского радикального исламиста Ахмеда Чатаева, которого подозревают в организации теракта в аэропорту Ататюрк в 2016 году.

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В 2018 году террорист по поддельным документам незаконно попал в Украину. На Киевщине он создал преступную группировку, в которую входили выходцы из стран Центральной Азии. По оперативной информации, за это время он продолжал осуществлять координацию "ИГИЛ" за рубежом.

"СБУ также проверяет возможную причастность международного преступника и участников преступной группировки к подготовке террористических актов на территории Украины", – сообщили в СБУ.