Водитель съела постановление полиции, чтобы не платить штраф

В Мариуполе женщина, на которую полиция составила постановление за нарушение правил дорожного движения, решила съесть копию документа. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

Отмечается, что водителя остановили за то, что она ехала не пристегнутой ремнем безопасности в автомобиле. Инспекторы решили составить постановление, но во время разговора женщина начала жевать и глотать документ.

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"Заметим, что такие действия не помогают избежать ситуации, поэтому виновница должна выплатить штраф в 51 грн, или обжаловать постановление в суде в десятидневный срок", – добавили в полиции.

Отметим, во Львове женщина-водитель темно желтой иномарки выехала на тротуар и дважды сбила пешехода на остановке общественного транспорта.