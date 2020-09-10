Количество умерших от коронавируса в Украине перевалило за 3 тысячи

Украина
По состоянию на утро 10 сентября  3023 человека умерли от COVID-19, из них 44 – за последние сутки.

Больше всего умерших от коронавирусной болезни во Львовской (455), Черновицкой (306), Закарпатской (277) областях и в Киеве (254). Об этом сообщает СНБО.

Ситуация в регионах:

  • Львовская область – 455 умерших (1 за последние сутки);
  • Черновицкая – 306 (2);
  • Закарпатская – 277 (1);
  • Киев – 254 (4);
  • Харьковская – 251 (6);
  • Ивано-Франковская – 250 (3);
  • Ровенская – 141 (3);
  • Одесская – 138 (2);
  • Волынская – 130 (0);
  • Киевская – 124 (2);
  • Тернопольская – 95 (4);
  • Винницкая – 92 (0);
  • Житомирская – 79 (1);
  • Днепропетровская – 71 (3);
  • Хмельницкая – 59 (3);
  • Кировоградская – 47 (0);
  • Николаевская – 43 (3);
  • Черкасская – 41 (0);
  • Черниговская – 35 (2);
  • Сумская – 34 (1);
  • Запорожская – 30 (1);
  • Донецкая – 27 (0);
  • Полтавская – 26 (2);
  • Херсонская – 14 (0);
  • Луганская – 4 (0).

По данным ресурса Worldometer, по общему числу смертей Украина сейчас находится на 33-м месте в мире, и на 70-м – по числу смертей на 1 млн населения (69 случаев).

В странах с населением примерно таким же, как в Украине, картина такая:

  • Испания – 634 умерших на 1 млн населения;
  • Канада – 242;
  • Аргентина – 235;
  • Ирак – 191;
  • Польша – 57.

По данным Госстата за первое полугодие текущего года, COVID-19 стала причиной смерти 1 112 человек. При этом в ДТП погибли 1 646 человек, отравились алкоголем 1 157 человек, самоубийцами стали 3 078 человек. Главная же причина смерти украинцев – болезни органов кровообращения – 196 567 человек (в том числе ишемическая болезнь сердца – 135 867 человек).

Напомним, за сутки 9 сентября в Украине COVID-19 выявили у 2 582 человек (ранее было 2 551, 2 411 и 2174). За все время эпидемии в стране зарегистрировали 145 612 заболевших, 65 877 выздоровевших (из них 1 174 за минувшие сутки) и 3 023 (44) умерших.