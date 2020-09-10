Количество умерших от коронавируса в Украине перевалило за 3 тысячи

Больше всего умерших от коронавирусной болезни во Львовской (455), Черновицкой (306), Закарпатской (277) областях и в Киеве (254). Об этом сообщает СНБО.

Ситуация в регионах:

Львовская область – 455 умерших (1 за последние сутки);

Черновицкая – 306 (2);

Закарпатская – 277 (1);

Киев – 254 (4);

Харьковская – 251 (6);

Ивано-Франковская – 250 (3);

Ровенская – 141 (3);

Одесская – 138 (2);

Волынская – 130 (0);

Киевская – 124 (2);

Тернопольская – 95 (4);

Винницкая – 92 (0);

Житомирская – 79 (1);

Днепропетровская – 71 (3);

Хмельницкая – 59 (3);

Кировоградская – 47 (0);

Николаевская – 43 (3);

Черкасская – 41 (0);

Черниговская – 35 (2);

Сумская – 34 (1);

Запорожская – 30 (1);

Донецкая – 27 (0);

Полтавская – 26 (2);

Херсонская – 14 (0);

Луганская – 4 (0).

По данным ресурса Worldometer, по общему числу смертей Украина сейчас находится на 33-м месте в мире, и на 70-м – по числу смертей на 1 млн населения (69 случаев).

В странах с населением примерно таким же, как в Украине, картина такая:

Испания – 634 умерших на 1 млн населения;

Канада – 242;

Аргентина – 235;

Ирак – 191;

Польша – 57.

По данным Госстата за первое полугодие текущего года, COVID-19 стала причиной смерти 1 112 человек. При этом в ДТП погибли 1 646 человек, отравились алкоголем 1 157 человек, самоубийцами стали 3 078 человек. Главная же причина смерти украинцев – болезни органов кровообращения – 196 567 человек (в том числе ишемическая болезнь сердца – 135 867 человек).

Напомним, за сутки 9 сентября в Украине COVID-19 выявили у 2 582 человек (ранее было 2 551, 2 411 и 2174). За все время эпидемии в стране зарегистрировали 145 612 заболевших, 65 877 выздоровевших (из них 1 174 за минувшие сутки) и 3 023 (44) умерших.