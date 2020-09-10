Статистика коронавируса в Украине на 10 сентября: за прошедшие сутки выявили 2582 новых случая заболевания

По данным за 8 сентября доля положительных среди проведенных ПЦР-тестов была 14,4%, а необработанными оставались 20 927 образцов.

За сутки 9 сентября COVID-19 выявили у 2 582 человек (ранее было 2 551, 2 411 и 2174). За все время эпидемии в стране зарегистрировали 145 612 заболевших, 65 877 выздоровевших (из них 1 174 за минувшие сутки) и 3 023 (44) умерших.

Об этом сообщает СНБО.

Больше всего заболевших коронавирусной болезнью выявили в Киеве (298 случаев), Харьковской (339), Тернопольской (251) и Львовской (183) областях.

Динамика в регионах:

Львовская область – 16 452 заболевших (183 за сутки);

Киев – 16 119 (298);

Харьковская – 11 832 (339);

Черновицкая – 11 715 (134);

Ивано-Франковская – 10 802 (143);

Ровенская – 10 073 (130);

Одесская – 8 874 (47);

Закарпатская – 8 359 (82);

Тернопольская – 8 075 (251);

Киевская – 6 654 (95);

Волынская – 6 092 (77);

Винницкая – 4 606 (103);

Житомирская – 3 938 (59);

Хмельницкая – 3 497 (142);

Днепропетровская – 3 012 (89);

Черниговская – 2 545 (30);

Сумская – 2 187 (44);

Черкасская – 2 177 (56);

Запорожская – 2 081 (40);

Донецкая – 1 852 (90);

Николаевская – 1 766 (52);

Полтавская – 1 069 (51);

Кировоградская – 874 (4);

Херсонская – 558 (20);

Луганская – 503 (23).

Статистика приводится без учета данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

По данным ресурса covid19.gov.ua, 8 сентября было проведено 20 054 ПЦР-тестирования. Доля положительных среди них – 14,4%. Сутки назад, 7 сентября, было 21 231 тестирование и доля положительных – 19,31%. При этом 8 сентября непротестированными остались 20 927 образцов, а 7-го числа из было 13 424.

По данным МОЗ, на 10 сентября всего проведено 1 778 483 тестирования методом ПЦР.

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