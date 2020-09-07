Из-за Covid-19 в Киевской области 14 школ в разной степени перешли на дистанционное обучение

Заболели учителя, которые контактировали с коллегами и детьми. Всего на данный момент в Киевской области обучаются онлайн 1547 детей.

Из-за коронавируса в Киевской области на дистанционное обучение, полностью или частично, перевели 14 школ. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.

Всего на данный момент в Киевской области обучаются онлайн 1547 детей.

По словам главы Киевской облгосадминистрации Василия Володина, полностью перевели на дистанционное обучение учеников школ №1 и №2 в Василькове, школы №15 в Ирпене и школы в Застугне. Там заболели учителя, которые контактировали с коллегами и детьми. Педагогам провели тестирование, а школьные помещения дезинфецировали.

Еще три класса учатся дистанционно в Песковском УВО, Бучанской школе №5 и Богуславской гимназии.

"Кроме того, на самоизоляции находятся дети, учителя и другие работники сферы образования, которые имеют подтвержденное заболевание на коронавирус и не контактировали с одноклассниками и коллегами", – говорится в сообщении.

Напомним, во Львове два класса в школах №34 и “Джерельце” перевели на дистанционное обучение на две недели из-за коронавируса. Остальные ученики будут посещать занятия в обычном режиме.