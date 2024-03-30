Невозможно проводить занятия из-за обстрелов: в Белгороде школьников переводят на дистанционку

Оперативный штаб Белгородской области в РФ принял решение о переводе школьников Белгорода и приграничных с Украиной населенных пунктов на дистанционное обучение. Также разрешили открыться некоторым торговым центрам, но есть нюансы.

Related video

Дети Белгорода и других населенных пунктов в 30-километровой зоне на границе с Украиной после весенних каникул будут обучаться дистанционно. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Вчера вечером провели заседание Оперативного штаба. Какие решения приняли? Самое главное – дистанционное обучение в четвертой четверти в школах у детей приграничных муниципалитетов плюс Белгород, плюс Яковлевский городской округ. На всех остальных территориях Белгородской области, как и было ранее, очное обучение", — написал Гладков.

Важно

Более полутысячи: стало известно, сколько детей погибло из-за военной агрессии РФ

Он уточнил, что в 30-километровой зоне от государственной границы проводить занятия в кружках и секциях на данный момент невозможно.

Кроме этого, оперативный штаб Белгородской области разрешил открыться торговым центрам, которые были в последнее время закрыты.

"Если они имеют кирпичную кладку, если они заклеены пленкой, если обучен персонал оказанию первой медицинской помощи и отработаны многие другие решения, которые позволяют обеспечить безопасность как сотрудников, так и покупателей, то мы разрешаем им работать", — уточнил Гладков.

За словами журналистов, только за последнюю неделю на Белгородскую область российская авиация сбросила как минимум 12 авиабомб.

Ночью 29 марта в Белгороде пожаловались на новый обстрел. По данным российских медиа, "прилеты" якобы были зафиксированы на бульваре Юности, улицах Есенина и Губкина, а также на территории микрорайона Харьковская гора.