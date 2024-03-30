Неможливо проводити заняття через обстріли: у Бєлгороді школярів переводять на дистанційку

Оперативний штаб Бєлгородської області в РФ ухвалив рішення про переведення школярів Бєлгорода й прикордонних із Україною населених пунктів на дистанційне навчання. Також дозволили відкритися деяким торговим центрам, але є нюанси.

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Діти Бєлгорода й інших населених пунктів у 30-кілометровій зоні на кордоні з Україною після весняних канікул навчатимуться дистанційно. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"Учора ввечері провели засідання Оперативного штабу. Які рішення ухвалили? Найголовніше — дистанційне навчання в четвертій чверті в школах у дітей прикордонних муніципалітетів плюс Бєлгород, плюс Яковлевський міський округ. На всіх інших територіях Бєлгородської області, як і було раніше, очне навчання", — написав Гладков.

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Він уточнив, що в 30-кілометровій зоні від державного кордону проводити заняття в гуртках і секціях наразі неможливо.

Також оперативний штаб Бєлгородської області дозволив відкритися торговельним центрам, які були останнім часом закриті.

"Якщо вони мають цегляну кладку, якщо вони заклеєні плівкою, якщо навчено персонал надання першої медичної допомоги та відпрацьовано багато інших рішень, які дають змогу гарантувати безпеку як співробітників, так і покупців, то ми дозволяємо їм працювати", — уточнив Гладков.

За словами журналістів, тільки за останній тиждень на Бєлгородську область російська авіація скинула щонайменше 12 авіабомб.

Уночі 29 березня в Бєлгороді поскаржилися на новий обстріл. За даними російських медіа, "прильоти" нібито було зафіксовано на бульварі Юності, вулицях Єсеніна та Губкіна, а також на території мікрорайону Харківська гора.