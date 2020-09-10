Шахтеры Кривбасса бастуют под землей: требуют зарплату в тысячу евро
В Кривом Роге продолжается подземная забастовка работников нескольких шахт Криворожского железорудного комбината. Предложения администрации не были приняты, бастующие продолжают настаивать на своих требованиях. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель бастующих Владимир Полунин.
“Администрация кинула кость (20% поверховые и 10% подземные) бастующим горнякам. Это не то, чего требуют горняки - минимум 45% на первом этапе повышения заработной платы, ведь она не повышалась около трех лет,” - написал шахтер.
Фокус сообщал, что состоянием на 8 сентября бастовало чуть менее 400 работников четырех шахт. 29 забойщиков шахты “Октябрьская” остаются под землей с 2 сентября. Требования бастующих - не только повышение зарплаты, но и улучшение условий и безопасности труда.
Глава Независимого профсоюза горняков Кривого Рога Юрий Самойлов рассказал изданию “Спільне”, что одно из ключевых требований шахтерских протестов с 2017 года - повышение зарплаты до эквивалента одной тысячи евро.
По его словам, с тех пор зарплата постепенно росла, но до сих пор “есть подземные работники, у которых она на 2-3 тысячи больше минимальной”. При этом, по словам профсоюзника, “в условиях коронавируса спрос на железную руду не упал, поэтому прибыль остается такой же или выше”.
10 сентября возле Офиса президента состоялась акция солидарности с бастующими шахтерами под лозунгом “Уважение начинается с 1000 евро”. Участники акции рассказали Фокусу, что кампания под этим лозунгом действительно продолжается уже несколько лет, и требуемое повышение зарплаты на 45% как раз приблизит ее к условному “тысячному” порогу.
Помимо этого, требование о повышении зарплаты обосновывается ссылкой на недавнее исследование международной группы экономистов. Согласно ему, в 2015-2017 годах при экспорте железной руды от налогообложения было совокупно скрыто 520 миллионов долларов. Анализ мировых рыночных цен и таможенной отчетности экспортеров показал, что благодаря схемам трансфертного ценообразования и оффшорным посредникам около 20% выручки от экспорта ежегодно уходит из страны.
Криворожский железнорудный комбинат принадлежит консорциуму, которым управляют “Метинвест” и группа “Приват”.
Напомним, 28 августа Владимир Зеленский в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заверил, что Украина готова выполнить все условия ради получения транша финансовой помощи от ЕС в 600 миллионов евро до конца года.