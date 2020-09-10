Шахтеры Кривбасса бастуют под землей: требуют зарплату в тысячу евро

В Кривом Роге продолжается подземная забастовка работников нескольких шахт Криворожского железорудного комбината. Предложения администрации не были приняты, бастующие продолжают настаивать на своих требованиях. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель бастующих Владимир Полунин.

“Администрация кинула кость (20% поверховые и 10% подземные) бастующим горнякам. Это не то, чего требуют горняки - минимум 45% на первом этапе повышения заработной платы, ведь она не повышалась около трех лет,” - написал шахтер.

Фокус сообщал, что состоянием на 8 сентября бастовало чуть менее 400 работников четырех шахт. 29 забойщиков шахты “Октябрьская” остаются под землей с 2 сентября. Требования бастующих - не только повышение зарплаты, но и улучшение условий и безопасности труда.

Глава Независимого профсоюза горняков Кривого Рога Юрий Самойлов рассказал изданию “Спільне”, что одно из ключевых требований шахтерских протестов с 2017 года - повышение зарплаты до эквивалента одной тысячи евро.

По его словам, с тех пор зарплата постепенно росла, но до сих пор “есть подземные работники, у которых она на 2-3 тысячи больше минимальной”. При этом, по словам профсоюзника, “в условиях коронавируса спрос на железную руду не упал, поэтому прибыль остается такой же или выше”.

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10 сентября возле Офиса президента состоялась акция солидарности с бастующими шахтерами под лозунгом “Уважение начинается с 1000 евро”. Участники акции рассказали Фокусу, что кампания под этим лозунгом действительно продолжается уже несколько лет, и требуемое повышение зарплаты на 45% как раз приблизит ее к условному “тысячному” порогу.

Помимо этого, требование о повышении зарплаты обосновывается ссылкой на недавнее исследование международной группы экономистов. Согласно ему, в 2015-2017 годах при экспорте железной руды от налогообложения было совокупно скрыто 520 миллионов долларов. Анализ мировых рыночных цен и таможенной отчетности экспортеров показал, что благодаря схемам трансфертного ценообразования и оффшорным посредникам около 20% выручки от экспорта ежегодно уходит из страны.

Криворожский железнорудный комбинат принадлежит консорциуму, которым управляют “Метинвест” и группа “Приват”.

Напомним, 28 августа Владимир Зеленский в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заверил, что Украина готова выполнить все условия ради получения транша финансовой помощи от ЕС в 600 миллионов евро до конца года.