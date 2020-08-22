Михаил Волынец опроверг недавнее заявление Александра Лукашенко о том, что протестующих белорусских горняков якобы заменят украинскими.

Украинские горняки откажутся работать на шахтах Беларуси вместо протестующих.

Об этом заявил в Facebook председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Таким образом Волынец опроверг недавнее заявление Александра Лукашенко о том, что бастующих белорусских шахтеров якобы заменят украинскими.

"У нас в Солигорске две тысячи человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут – во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море – безработных", – заявил Лукашенко 21 августа.

Также Волынец выразил поддержку белорусским коллегам, пожелал им добиться выполнения требований и указал, что шахтеры – "одна из самых солидарных каст в мире". По его словам, никто из горняков не собирается выступать в роли штрейкбрехеров.

"Независимый профсоюз горняков Украины обращается к своим белорусским коллегам со словами поддержки и требует от Александра Лукашенко не вспоминать славное имя свободолюбивых украинских горняков в своих политических интересах!", – написал Волынец.

Председатель профсоюзной организации шахты "Белозерская" Дмитрий Зеленый также заверил, что никто не поедет работать на режим Лукашенко.

Ранее во все госучреждения Беларуси были разосланы письма с требованием наказать работников за забастовки. Тем временем у проходной Минского тракторного завода (МТЗ) ОМОН разгонял собравшихся людей. Среди протестующих были и работники МТЗ.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, в новом видеообращении поблагодарила протестующих на предприятиях и призвала продолжать забастовки, потому что они "пугают диктатуру". Александр Лукашенко заявил, что решит проблему с протестами в Беларуси в "ближайшие дни".