В Воронеже умерла 46-летняя жена экс-главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого

Бывшая "первая леди" "ЛНР", супруга экс-главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого Лариса скончалась. Ей было 46 лет.

Об этом в Twitter сообщается в блоге "Колывано-бджолария LPR", освещающий события на временно оккупированных территориях Луганской области.

К посту прикреплен документ: выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей РФ.

"По выписке ЕГРИП жена Плотницкого умерла в Воронеже более месяца тому (причина закрытия Индивидуального предпринимателя – в связи со смертью)", – говорится в сообщении.

Это сообщение прокомментировал и блогер Денис Казанский.

"Интересно, сама или помогли?", – написал он на своей странице в Twitter.

Лариса Плотницкая родилась 1 июля 1974 года, уроженка города Луганска, была зарегистрирована в Луганске, по адресу квартал Шевченко, 4/69. Официально брак с боевиком Игорем Плотницким был зарегистрирован в 2007 году.

Кстати, в сентябре 2016 года родители Игоря Плотницкого умерли в Воронеже от отравления грибами.

Отметим, в 2018 году Украина объявила Плотницкого в розыск. Получено разрешение следственного судьи на его задержание с целью доставки в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным СМИ, Игорь Плотницкий живет в Барвихе Московской области в собственном доме.